Российские олимпийцы завоевали еще две медали на Играх в Токио

Еще две олимпийские медали пополнили копилку сборной России.

Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. В финале россиянки показали результат в 6 минут 50,19 секунды, отстав от золотых призеров – дуэта из Новой Зеландии – на 1,26 секунды. Бронза досталась представительницам Канады.

Позже в четверг в соревнованиях пловцов на дистанции 100 метров вольным стилем бронзу выиграл Климент Колесников. Россиянин преодолел дистанцию за 47,44 секунды.

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Золото завоевал американец Калеб Дрессел, установивший новый олимпийский рекорд – 47,02 секунды. Серебро у австралийца Кайла Чалмерса, уступившего победителю шесть сотых секунды.

Надо отметить, что для Колесникова это уже вторая медаль на Играх в Токио. Ранее он завоевал серебро на 100-метровке на спине.

Теперь на счету российской команды 25 медалей – 7 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых. Сборная РФ остается на четвертом месте в общем медальном зачете Олимпиады. На первое место вырвалась команда КНР, за ней США и Япония.

Токио, Наталья Петрова

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