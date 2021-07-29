Российский дзюдоист выиграл бронзу Олимпиады

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио в категории до 100 килограммов. Борец одержал победу над лидером мирового рейтинга Варламом Липартелиани из Грузии.

Это вторая медаль в активе российских дзюдоистов. Накануне Мадина Таймазова стала бронзовым призером в весовой категории до 70 кг.

Отметим, что на данный момент российская команда занимает пятое место в медальном зачете ОИ. На ее счету 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. На первом месте – Япония (15-4-5), на втором – КНР (14-6-9). Тройку лидеров замыкают США (13-14-10). На четвертое место вырвалась Австралия (8-2-10).

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 29.07.21

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