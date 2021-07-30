Российский пловец установил олимпийский рекорд, а его соперник напомнил о допинговом скандале

Евгений Рылов принес сборной России девятую золотую медаль на Играх в Токио. При этом он установил олимпийский рекорд. Занявший второе место американский пловец Райан Мерфи напомнил о допинговом скандале, из-за которого российских спортсменов лишили флага и гимна.

Рылов проплыл дистанцию 200 метров на спине за 1:53.27. Это второе золото нашего пловца на ОИ-2020, ранее он взял высшую награду в гонке на 100 метров. В эфире «Матч ТВ» спортсмен поделился впечатлениями от заплыва: «До сих пор еле стою. Ноги сводит очень сильно».

Американский пловец Райан Мерфи, который пришел вторым, а ранее уже проигрывал Рылову и другому российскому пловцу Клименту Колесникову в стометровке, заявил, что не считает этот заплыв чистым.

«В моей голове крутится около 15 разных мыслей. 13 из них доставляют мне неприятности. Я стараюсь не увлекаться ими. Испытываю огромную психологическую нагрузку, когда участвую в гонке, которая, вероятно, не чиста. Люди, которые знают больше о ситуации, приняли такое решение. Меня расстраивает это», – передает слова Мерфи корреспондент The Wall Street Journal Лэйн Хиггинс.

В свою очередь Рылов подчеркнул, что выступает за чистый спорт и чистую конкуренцию. «Райан ни в чем меня не обвинял, поэтому я не стану комментировать его слова», – сказал россиянин.

Стоит отметить, что это не первая отсылка к допинговому скандалу, которую делают американские спортсмены. Так Меган Калмо, выступающая в академической гребле, написала в твиттере: «Противное чувство – видеть команду, которая здесь быть не должна, но уходит с серебряной медалью».

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 29.07.21

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