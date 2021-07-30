Российская лучница Елена Осипова выиграла второе серебро Олимпиады

Российская лучница Елена Осипова выиграла серебро в индивидуальных соревнованиях на Играх в Токио.

В финале спортсменка уступила представительнице Южной Кореи Ан Сан со счетом 5:6.

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Бронзовым призером стала итальянка Лучилла Боари.

Отметим, что это вторая серебряная медаль Осиповой на ОИ в Токио. 25 июля спортсменка завоевала серебро в составе женской сборной России по стрельбе из лука.

Теперь у российской команды 32 медали Олимпиады – 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых. Сборная России находится на четвертом месте в медальном зачете, уступая США, Японии и КНР.

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