Российские шпажисты взяли серебро Олимпиады в командном турнире

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах уступила в финале олимпийского турнира команде Японии и завоевала серебро.

Шпажисты Никита Глазков, Сергей Бида и Павел Сухов, Сергей Ходос проиграли японцам со счетом 36:45.

Это первая за 25 лет медаль России в командном турнире по фехтованию на шпагах. До этого россияне выигрывали на Олимпиаде в Атланте в 1996 году, тогда они также стали серебряными призерами.

Сборная России на Играх в Токио остается на четвертом месте в медальном зачете. В копилке россиян 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 30.07.21

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