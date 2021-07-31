Российские фехтовальщицы на саблях завоевали золото на ОИ в Токио

Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева сражались в финале с саблистками из Франции.

В решающем матче Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41. Таким образом, они досрочно обеспечили России первое место в медальном зачете олимпийского турнира.

В настоящее время в активе россиян 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград на Играх в Токио.

Ранее Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Бронза также досталась нашей соотечественнице Юлии Каримовой.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 30.07.21

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