Российские теннисисты принесли золотую медаль в копилку сборной на ОИ в Токио

Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова выиграли олимпийский турнир смешанных пар. В результате у сборной России на данный момент 12 золотых наград, 19 серебряных и 13 бронзовых. В общем медальном зачете РФ находится на пятом месте.

«В финальном матче Рублев и Павлюченкова обыграли другой дуэт команды РФ Елена Веснина/Аслан Карацев – 6:3, 6:7, 13:11», – сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России.

Очередную медаль сборной принесли фехтовальщики на рапирах. Серебряными призерами Олимпийских игр в Токио стали Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. Золото забрали французы.

Также серебряную медаль выиграла гимнастка Анастасия Ильянкова. За упражнения на равновысоких брусьях россиянка заработала 14.833 балла. Золото у представительницы Бельгии.

Кроме того, серебро завоевал теннисист Карен Хачанов, уступив представителю Германии Александру Звереву.

Копилку сборной пополнили и боксеры. Андрей Замковой стал бронзовым призером в весовой категории до 69 кг. Имам Хатаев также завоевал бронзу в весовой категории до 81 кг.

Токио, Зоя Осколкова

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