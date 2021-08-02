Российский стрелок выиграл серебро на Играх в Токио

Россиянин Сергей Каменский выиграл олимпийскую серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 метров.

Спортсмен набрал в финале 464,2 балла.

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Обладателем медали высшей пробы стал стрелок из Китая Чжан Чанхун, установивший новый мировой и олимпийский рекорд – 466 баллов. Бронзу завоевал сербский спортсмен Миленко Себич с результатом 448,2 балла.

Надо отметить, что для стрелка из России это вторая награда на Играх в Токио. Ранее он в паре с Юлией Каримовой взял бронзовую медаль в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Теперь в активе сборной России 45 медалей Олимпийских игр – 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых. Команда РФ остается в медальном зачете на пятом месте. Лидерство удерживает КНР, за ней идут США, Япония и Австралия.

Токио, Наталья Петрова

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