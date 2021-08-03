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Вторник, 3 августа 2021, 14:57 мск

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Первая медаль 11-го дня Олимпиады: гимнаст Никита Нагорный выиграл бронзу

Фото: olympic.ru

Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл бронзу в упражнениях на перекладине на Играх в Токио. Эта медаль стала первой для сборной России во вторник, 3 августа, и 51-й за все время Олимпиады.

Судьи оценили выступление россиянина в 14,533 балла.

Олимпийским чемпионом стал японец Даики Хасимото (15,066 балла). Серебро завоевал хорват Тин Србич (14,900 балла).

Нагорный ранее выиграл в Токио золотую медаль в составе сборной России в командном первенстве, а затем бронзу в личном многоборье.

Ранее во вторник российский гимнаст Давид Белявский не смог взять олимпийскую медаль, завершив упражнения на брусьях пятым. А гимнастка из России Владислава Уразова получила очень низкие оценки, став восьмой в упражнениях на бревне.

Российская команда опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады, в ее активе 12 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. Лидерство удерживает сборная КНР, на втором месте – США, на третьем – Япония. За ними идут Австралия и Великобритания.

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