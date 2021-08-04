Российская каратистка не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

Тест на коронавирусную инфекцию, сданный российской каратисткой Анной Чернышевой, оказался положительным. Спортсменка вынуждена пропустить Олимпийские игры, сообщает пресс-служба Федерации каратэ России.

Чернышева была единственной российской каратисткой, которая собиралась выступать в Токио. Турнир по карате на Олимпиаде пройдет с 5 по 7 августа.

Ранее стало известно, что на ОИ-2020 выявили 29 новых заболевших коронавирусом. Среди них четыре спортсмена, остальные – волонтеры, персонал и подрядчики.

Таким образом, общее количество положительных результатов теста на Covid-19 на Олимпиаде достигло 327.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 03.08.21

«Сконцентрироваться на работе в сборной России»: министр спорта поддержал уход Карпина из «Ростова». / Российский борец Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады. / Первая медаль 11-го дня Олимпиады: гимнаст Никита Нагорный выиграл бронзу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»