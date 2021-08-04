Российская каратистка не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

Тест на коронавирусную инфекцию, сданный российской каратисткой Анной Чернышевой, оказался положительным. Спортсменка вынуждена пропустить Олимпийские игры, сообщает пресс-служба Федерации каратэ России.
Чернышева была единственной российской каратисткой, которая собиралась выступать в Токио. Турнир по карате на Олимпиаде пройдет с 5 по 7 августа.
Ранее стало известно, что на ОИ-2020 выявили 29 новых заболевших коронавирусом. Среди них четыре спортсмена, остальные – волонтеры, персонал и подрядчики.
Таким образом, общее количество положительных результатов теста на Covid-19 на Олимпиаде достигло 327.
Токио, Зоя Осколкова
Токио. Другие новости 03.08.21
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