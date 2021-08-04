Российский синхронистки выиграли золото Олимпиады

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото Олимпиады в соревнованиях дуэтов. Спортсменки по итогам технической и произвольной программ набрали 195,9079 балла и принесли в копилку сборной России 14-ю награду высшей пробы.

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Вторыми стали спортсменки из Китая Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499 балла). Бронзу выиграли представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).

Надо отметить, что на счету Ромашиной это шестая золотая олимпийская медаль. Она стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Светлана Колесниченко выиграла вторую в карьере золотую медаль ОИ.

Светлана Ромашина уже заявила, что эта Олимпиада – это последняя в ее карьере. По словам 31-летней синхронистки, она хочет родить второго ребенка.

Всего в активе российской команды 53 медали Игр в Токио, из них 21 – серебряная и 18 – бронзовых. Сборная РФ занимает пятое место в медальном зачете.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 04.08.21

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