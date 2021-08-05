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Четверг, 5 августа 2021, 11:35 мск

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Российские волейболисты сразятся за золото Олимпиады

Фото: телеграм-канал Олимпийского комитета РФ

Мужская сборная России по волейболу сразится за золотые медали Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале российские спортсмены в упорной борьбе обыграли действующих олимпийских чемпионов команду Бразилии со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Соперники россиян по финалу определятся в поединке между сборными Франции и Аргентины, который состоится 5 августа.

«Нам удалось поверить в себя, в то, что Бразилия не такая страшная. В первых двух сетах мы больше ходили и смотрели, как хорошо играет соперник. Не обращали внимания на свою игру, слишком много ошибались, эмоции отдавали не туда. А после третьего сета удалось немного расслабиться и уже мы начали диктовать свою игру», – прокомментировал полуфинальную встречу российский волейболист Максим Михайлов (цитата по сообщению пресс-службы ОКР), набравший в игре 22 очка. «С таким соперником, как Бразилия, очень важно вести в счете, а не догонять», – подытожил он.

Добавим, накануне российские волейболистки не смогли пробиться в полуфинал ОИ, уступив соперницам из Бразилии.

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