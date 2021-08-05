Россиянка взяла серебро Олимпиады в прыжках с шестом

У сборной России первая олимпийская медаль в легкой атлетике. Серебро завоевала Анжелика Сидорова в прыжках с шестом. Она взяла высоту в 4,85 м.

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Первое место у американки Кэти Наджотт с результатом 4,90 м. Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Великобритании Холли Брэдшоу (4,85 м).

Анжелика Сидорова принесла 58-ю медаль в копилку сборной России. У российской команды на данный момент 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых наград.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 05.08.21

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