Россияне впервые в истории пробились в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу

Сборная России по пляжному волейболу, в которую входят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, впервые в истории пробились в финал олимпийского турнира. Россияне обыграли представителей Катара в полуфинале со счетом 2:0 (21:19, 21:17).

В финале сборная России встретится со сборной Норвегии. Матч пройдет 7 августа.

Токио, Светлана Антонова

Токио. Другие новости 05.08.21

Россиянка взяла серебро Олимпиады в прыжках с шестом. / Российские борцы завоевали золото и бронзу на Играх в Токио. / Российские волейболисты сразятся за золото Олимпиады. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»