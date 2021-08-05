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Четверг, 5 августа 2021, 18:01 мск

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Россияне впервые в истории пробились в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу

Фото: twitter.com/Olympic

Сборная России по пляжному волейболу, в которую входят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, впервые в истории пробились в финал олимпийского турнира. Россияне обыграли представителей Катара в полуфинале со счетом 2:0 (21:19, 21:17).

В финале сборная России встретится со сборной Норвегии. Матч пройдет 7 августа.

Токио, Светлана Антонова

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