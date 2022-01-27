Пять членов сборной РФ по биатлону не вылетели в Пекин: у одного – ковид, у остальных – проблемы с документами

У руководителя сервис-группы Союза биатлонистов России Александра Печерского перед вылетом на Олимпиаду в Пекин выявлен коронавирус. Его тест на Covid-19 оказался положительным, сообщает пресс-служба СБР. По этой причине Печерский не поедет на Олимпийские игры. Его заменит Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Тесты остальных членов сборной РФ по биатлону отрицательные, отмечается в сообщении.

Добавим, что в Пекин не смогли вылететь еще четыре человека из сборной России по биатлону, несмотря на то, что их тесты отрицательные.

«Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки – для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе», – сообщили в СБР. СМИ сообщают, что их не пустили на рейс в Пекин из-за отсутствия действующего QR-кода. По данным «Матч-ТВ», QR-код Казакевич оказался просрочен, у Шашилова и Васнецовой он отсутствовал в приложении my2022.

Накануне на Олимпиаду в столицу КНР вылетели команды России по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.

Москва, Наталья Петрова

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