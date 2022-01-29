Две хоккеистки олимпийской сборной России заразились коронавирусом

Тесты на коронавирусную инфекцию двух хоккеисток сборной России дали положительный результат. Девушки находятся в номерах в Олимпийской деревне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Положительные тесты сдали Ангелина Гончаренко и Диана Фархутдинова, уточняет РИА «Новости», ссылаясь на источник.

Российская команда по решению тренеров отменила товарищеский матч со сборной Чехии, который был запланирован на субботу, 29 января. Вместо игры россиянки проведут тренировку.

По последним данным, на тренировку вышли 18 полевых хоккеисток и один вратарь. Об этом сообщили в пресс-службе женской национальной команды России.

Первый матч на Олимпиаде россиянки сыграют 4 февраля со Швейцарией, в день открытия ОИ. Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Добавим, что в Пекине за сутки выявлены 36 новых заразившихся Covid-19, связанных с Олимпиадой, сообщили в оргкомитете зимних Игр. Из них 19 человек – спортсмены или официальные представители команд. Национальная принадлежность заболевших не раскрывается. Эти люди сдали положительные тесты по прибытии делегаций в аэропорту Пекина. Также положительные результаты получены у 7 человек, находившихся в так называемом «пузыре», организованном для всех участников Олимпиады.

Москва, Наталья Петрова

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