Россия поможет Китаю построить первую в мире гражданскую подлодку

Публикации за 09.03.17

Китай до конца 2017 года при помощи российских ученых намеревается завершить создание первой в мире управляемой подводной лодки для гражданских целей, пишет China Daily.

Издание отмечает, что разработкой занимается компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co при поддержке российских научно-исследовательских институтов. По словам заместителя главного менеджера компании Цзоу Юнчуньхэ, подлодка сможет брать на борт от 20 до 40 пассажиров и погружаться на глубину до 24 метров. Он также отметил, что интерес к проекту уже проявили две крупные китайские туристические компании – Zhangjiajie и Beibu Gulf.

Цзоу Юнчуньхэ рассказал, что для разработки субмарины его компания создала совместное предприятие с участием нескольких научно-исследовательских институтов из России. Оно получило название Ostar Sino-Russia Joint Marine Technology Research Institute.

«Развитие стратегии «Один пояс – один путь» также представляет огромную возможность для таких компаний, как наша, которые ищут больше взаимодействия с Россией», – подчеркнул Цзоу Юнчуньхэ. По его словам, после завершения разработки гражданской подлодки их продукция сможет использоваться в туристических целях – например, во Вьетнаме, Таиланде, Греции и Турции.

Как пишет РИА «Новости», он также добавил, что благодаря поддержке властей после апреля 2017-го компания сможет увеличить число российских ученых, участвующих в проекте. Ожидается, что их будет более 30 человек.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 09.03.17

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