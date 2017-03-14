Школы оснастят «глушилками» сотовой связи / Пострадать могут жители окрестных домов

Публикации за 14.03.17

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) готовит разрешение для установки в школах так называемых «глушилок» (блокираторов) радиосигнала на время сдачи ЕГЭ. Соответствующее решение обсудят участники заседания комиссии, которое запланировано на ближайшее время. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух операторов связи и участников ГКРЧ.

Ранее Рособрнадзор постановил, что пункты проведения экзаменов (ППЭ) могут быть оборудованы «глушилками», но соответствующее решение оставалось на усмотрение региональных властей. По данным операторов связи, в отдельных районах такое оборудование могло быть установлено, но повсеместного распространения не получило. По словам участника комиссии, рекомендации Рособрнадзора вызвали споры в различных ведомствах, которые и должны быть решены на заседании ГКРЧ.

Издание отмечает, что Роскомнадзор не имеет принципиальных возражений против использования средств подавления сигнала во время школьных экзаменов, но против был Рособрнадзор. В ведомстве отмечали, что для легитимности применения «глушилок» следует получить одобрение ГКРЧ.

Сотовые операторы в свою очередь высказывают опасения, что в результате массового использования глушилок во всех школах одновременно пострадает качество работы сотовой сети. Глушить сигнал лишь в пределах здания школы проблематично. В итоге связь может пропасть в соседних с школами зданиях. В связи с тем, что ЕГЭ проводится не один день, операторы могут понести убытки, а местные жители, помимо неудобств, рискуют не дозвониться до экстренных служб в случае необходимости.

Впрочем, по словам участника ГНРЧ, значительных проблем возникнуть не должно, так как над темой работают уже много лет, а недавние тесты показали, что за пределами школы излучение блокираторов не превышает уровень излучения башен сотовых операторов.

По оценкам экспертов, стоимость блокиратора колеблется от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Летом 2017 года в России будет работать более 5500 пунктов проведения экзаменов, рассказали в Рособрнадзоре. То есть, на установку блокираторов потребуется от 55 до 550 млн рублей. С учетом оптовых скидок при централизованной закупке, общая стоимость оборудования может составить от 100 до 200 млн рублей.

Представители Минкомсвязи, Роскомнадзора и Минобрнауки отказались от комментариев. Рособрнадзор поддерживает меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ЕГЭ, предотвращающие утечки экзаменационных материалов, сказал представитель ведомства, но от подробных комментариев также отказался.

Москва, Иван Гридин

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