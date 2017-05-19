Российские инженеры разработали стиральную машину для космоса

Публикации за 19.05.17

В ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили оборудовать на борту МКС прачечную. По словам специалистов, это позволит сэкономить не только деньги, но и место на грузовых кораблях, а в перспективе значительно упростит быт в космосе в межпланетных путешествиях.

В настоящее время космонавты используют одноразовую одежду. Через несколько дней ношения вещи выбрасывают. Каждый год на МКС доставляют 600 кг только одежды. Ученые посчитали, что для марсианской миссии эта цифра будет в пять раз больше. Отправка даже килограмма груза в космос стоит несколько десятков тысяч долларов.

Российские специалисты предложили сэкономить за счет установки на МКС стиральной машины. Свои идеи инженеры изложили в корпоративном журнале, пишет «Лайф». Очевидно, космический аппарат для стирки одежды будет отличаться от земных вариантов. Так разработчики предлагают использовать жидкий углекислый газ вместо воды.

Инженеры РКК «Энергия» даже представили чертежи устройства, которое сможет очищать и дезинфицировать костюмы космонавтов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.05.17

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