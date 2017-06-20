Мечта вуайериста: домашние веб-камеры попали под контроль китайцев

Китайские хакеры разработали программу, с помощью которой можно получить контроль над веб-камерами тысяч пользователей без их ведома. Инструмент стоит всего 28 долларов.

Шпионская программа обнаруживает уязвимые веб-камеры с подключением к интернету и позволяет получить к ним доступ. В результате пользователь может подглядывать за тем, что происходит в любой точке земного шара, сообщает Mashable.

Кроме того, в чатах китайских мессенджеров ежедневно размещаются данные для доступа к сотням веб-камер. В списках перечисляются логины и пароли.

Чаще всего киберпреступники взламывают системы видеонаблюдения за домом и камеры для слежения за детьми, например, видеоняни. Доступ к устройствам облегчает тот факт, что зачастую пользователи не меняют системных настроек, в результате хакеры могут наблюдать за жизнью других людей без их ведома.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 20.06.17

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