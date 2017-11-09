Роскомнадзор предлагает запретить биоидентификацию детей

Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров выступил против сбора биометрических данных несовершеннолетних. Об этом глава ведомства заявил в ходе конференции «Защита персональных данных».

В настоящее время производители различных гаджетов все чаще внедряют высокие технологии, такие как идентификация по отпечаткам пальцев или сканирование лица, передает RNS. По словам Жарова, разработчики смартфонов готовятся ввести голосовую аутентификацию.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что сбор подобных данных должен сопровождаться уведомлением пользователей, а также их обязательным согласием. «И [необходимо] полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», – заявил Жаров.

В то же время руководитель Роскомнадзора указал на доработки в сфере законодательства относительно пользования несовершеннолетними средствами связи. Сейчас российские дети используют SIM-карты, зарегистрированные на родителей и родственников. «И это в принципе большая проблема. Я считаю, что мир и наша страна созрела для законодательного закрепления той функции, которая у всех операторов связи есть, но ей мало кто пользуется – детские SIM-карты», – сказал Жаров.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.11.17

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