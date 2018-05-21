Минобороны встанет на защиту стадионов ЧМ-2018 от дронов

Для охраны российских стадионов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время ЧМ-2018 будут использованы маневренные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они будут оснащены как проверенной стоящей на вооружении техникой, так и экспериментальными разработками, сообщил источник в Минобороны.

Источник в военно-промышленном комплексе подтвердил эту информацию, передает РБК. По их данным, это сделано в соответствии с директивой Генштаба ВС РФ от 26 февраля, подписанной его начальником генералом армии Валерием Герасимовым.

По словам представителя Минобороны, предполагается задействовать такие средства противодействия беспилотникам, как экспериментальная разработка «Силок», комплексы «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ. Их распределят по всем 11 городам, где пройдут матчи ЧМ-2018. «В частности, для Москвы выделены два комплекса «Силок» и два комплекса «Свет-КУ», Санкт-Петербургу – мобильная группа РЭБ (Р-300Р «Житель», Р-934БМВ) и два комплекса «Свет-КУ», то же самое выделено Екатеринбургу», – пояснил источник.

Как писал «Новый День», дроны опасны тем, что террористы крепят к ним боеприпасы. Так, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, за первые три месяца 2018 года российские военные уничтожили в Сирии 17 беспилотных летательных аппаратов. Российская авиабаза в арабской республике не раз подергалась нападениям дронов. Так боевики атаковали военный объект в новогоднюю ночь, а затем повторили атаку с 5 на 6 января. Часть беспилотников удалось сбить, часть перехватили российские специалисты из подразделений радиоэлектронной борьбы.

Последняя подобная атака дронов на российские объекты произошла в конце апреля. Средства противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим сбили несколько дронов неизвестного происхождения. Беспилотники не успели нанести вред военному объекту.

Станция «Свет-КУ» способна защищать от перехвата информацию, передаваемую по беспроводным каналам. Он предназначен для поиска, обнаружения, анализа и пеленгования источников излучения радио, радиотехнических систем, функционирующих в диапазоне от 25 МГц до 18 тыс. МГц.

Автоматизированная станция активных помех Р-330 «Житель» предназначена для радиоэлектронного подавления базовых станций сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи Insmart и Iridium, а также для ведения радиоэлектронной разведки за различными источниками излучения в частотном диапазоне от 0,1 до 2 ГГц.

Станция Р-934Б «Синица» предназначена для радиоподавления средств авиационной УКВ-радиосвязи, систем наведения тактической авиации, а также линий наземной фиксированной и подвижной радиосвязи, сотовых и транковых сетей, работающих как на фиксированных частотах, так и в режиме программной перестройки рабочей частоты и передачи коротких телекодовых информационных сообщений.

Описание и характеристики экспериментального устройства «Силок» в открытом доступе отсутствуют.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.05.18

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