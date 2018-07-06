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Пятница, 6 июля 2018, 13:40 мск

Новости Технологии

Сергей Рязанский ушел из отряда космонавтов

Фото: ЦПК

Сергей Рязанский, который дважды побывал на Международной космической станции, покинул отряд космонавтов. Данное решение принято в связи с переходом летчика на другую работу.

«16 июля 2018 года будет прекращен трудовой договор ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с инструктором-космонавтом-испытателем 1 класса группы инструкторов-космонавтов отряда космонавтов С.Н. Рязанским», – сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов.

На протяжении последних трех лет космонавт совмещал работу в ЦПК с деятельностью в детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). В 2017 году Рязанский провел на орбите почти полгода и после прохождения полного курса реабилитации принял решение завершить карьеру космонавта.

«Я благодарен Центру подготовки космонавтов за совместную работу, доверие и возможность реализовывать масштабные проекты» – отметил Рязанский.

Впрочем, в ЦПК не исключили возможность возвращения космонавта для возобновления подготовки по новым космическим программам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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