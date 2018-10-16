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Вторник, 16 октября 2018, 17:14 мск

Новости Технологии

Россия потеряла 600 млрд рублей из-за действий хакеров

Общий ущерб от кибератак в России за прошлый год оценивается в 600 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Выступая на московском международном форуме «Открытые инновации – 2018» в Сколково, глава кабмина озвучил ущерб от действий хакеров. «По оценкам экспертов, только в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе триллиона долларов, надо вдуматься в эту сумму – она фантастическая», – сказал Медведев.

По его словам, в России киберпреступникам удалось увести 600 млрд рублей, что составляет около 1% от общего ущерба от кибермошенников по всему миру. Премьер отметил, что и эта сумма очень значительная для экономики страны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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