Сборщики ракет-носителей будут носить личные видеорегистраторы

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился об обязательных нововведениях при сборке ракет-носителей. Речь идет о дополнительном инструментальном контроле и видеофиксации производимых работ.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в ракетной отрасли, данное решение Рогозин принял после поездки в самарский ракетно-космический центр «Прогресс», куда доставлены обломки потерпевшей аварию на прошлой неделе ракеты-носителя «Союз-ФГ». «Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации», – рассказал источник в «Роскосмосе».

Кроме того, решено установить лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций. Оно будет использоваться в монтажно-испытательных корпусах космодромов. Глава «Роскосмоса» также распорядился доработать систему управления ракет-носителей для исключения во время их пуска процессов, не имеющих резервирования и дублирования.

Как писал «Новый День», эксперты, занимающиеся расследованием причины чрезвычайного происшествия с «Союзом-ФГ», убеждены, что авария произошла из-за механической неполадки, допущенной в ходе стыковки боковых блоков второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», – рассказал источник, близкий к Минобороны РФ. В «Роскосмосе» отметили, что доклад о причинах инцидента будет готов к концу недели.

11 октября при запуске с космодрома Байконур к Международной космической станции пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, в результате которой экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля «Союз» приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.10.18

Новейший британский танк оказался бесполезен в бою с «Арматой». / ФСБ хочет установить полный контроль над киберпространством. / Глава ЦБ объявила о конце криптовалютной лихорадки. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»