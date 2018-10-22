Комиссия определила причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ»

Специальная комиссия «Роскосмоса» выяснила, что стало причиной аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Эксперты склоняются к тому, что происшествие случилось из-за повреждения штока одного из датчиков блока первой ступени.

Речь идет о шестимиллиметровой детали. Она должна была привести в действие датчик открытия сопла бокового блока «Союза». Об этом рассказали два источника РБК, знакомые с ходом расследования. По их словам, шток был поврежден неумышленно во время сборки ракеты на космодроме «Байконур».

В «Роскосмосе» заявили, что окончательный официальный отчет будет представлен 30 октября, и после этого полеты «Союзов» могут возобновить. В госкорпорации ранее говорили, что возможной причиной случившегося могло стать столкновение элементов первой и второй ступеней ракеты-носителя. РИА «Новости» в субботу со ссылкой на источники сообщало, что центральный и боковые блоки «Союза» могли соединять с силой, из-за чего первая ступень не смогла вовремя отделиться.

Как писал «Новый День», авария «Союза» произошла полторы недели назад. Ракета-носитель должна была доставить к МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга. Они благополучно приземлились в Казахстане.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.10.18

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