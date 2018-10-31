Озвучена официальная версия аварии ракеты «Союз-ФГ»

В «Роскосмосе» озвучили официальные выводы о причинах аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая произошла 11 октября. Крушение произошло из-за нештатной работы датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней», – приводит TJ слова Крикалева.

Как писал «Новый День», ранее появилась неофициальная информация, согласно которой причиной аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» стало повреждение штока одного из датчиков блока первой ступени. Речь идет о шестимиллиметровой детали. Она должна была привести в действие датчик открытия сопла бокового блока «Союза». Шток был поврежден неумышленно во время сборки ракеты на космодроме «Байконур».

В «Роскосмосе» заявили, что окончательный официальный отчет будет представлен 30 октября, и после этого полеты «Союзов» могут возобновить. В госкорпорации ранее говорили, что возможной причиной случившегося могло стать столкновение элементов первой и второй ступеней ракеты-носителя. Ранее появилась версия, что центральный и боковые блоки «Союза» могли соединять с силой, из-за чего первая ступень не смогла вовремя отделиться.

Напомним, авария «Союза» произошла 11 октября. Ракета-носитель должна была доставить к МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга. Они благополучно приземлились в Казахстане.

Москва, Иван Гридин

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