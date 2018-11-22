Рогозин пожаловался на тотально устаревшее оборудование в «Роскосмосе»

Доля современного оборудования на предприятиях «Роскосмоса» составляет не более 13%, но это не помешает госкорпорации «подняться», так как «это вопрос только денег». Такое заявление сделал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Несмотря на то, что производственные фонды «Роскосмоса» сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег. Станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много», – сказал он, подчеркнув, что «Роскосмос» «точно поднимется даже при этом соотношении средств», передает РИА «Новости».

В декабре прошлого года помощник президента России Андрей Белоусов подверг деятельность госкорпорации критике. В частности, он заявил, что в организации работает «огромная масса людей», которая «ни фига» не может «заработать деньги». Он подчеркнул, что «Роскосмос» с советских времен живет за счет бюджета и работает практически без прибыли.

Не так давно Рогозин заявил, что финансовая «дыра» производителя ракет «Протон» и «Ангара» – Центра им. Хруничева – составляет 111 млрд рублей. Долго, по его словам, сложился из банковских кредитов, штрафов за просроченные контракты и долгов перед самим «Роскосмосом». Убыток производителя российских космических кораблей «Союз» и «Прогресс» – ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» – при этом в прошлом году составил 1,458 млрд рублей.

В целом же, согласно данным Минфина на конец прошлого года, «Роскосмос» не отдал в бюджет 82% платежей, которые были заложены в прогноз поступлений (казна недосчиталась от корпорации 42,8 млрд рублей, в бюджет в 2017 году она передала 9,5 млрд рублей). Подобный процент исполнения по доходам от «Роскосмоса» оказался самым низким среди всех администраторов доходов федерального бюджета – 18,2%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.11.18

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