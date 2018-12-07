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NewDayNews.ru

Пятница, 7 декабря 2018, 16:25 мск

Новости Технологии

В России хотят ввести обязательную платную регистрацию смартфонов

Совет Федерации разработал законопроект, предусматривающий введение системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI). Россияне будут обязаны регистрировать свои устройства, а операторам связи запретят подключать и обслуживать краденные гаджеты.

По словам авторов инициативы, норма позволит ограничить нелегальный ввоз в Россию мобильных телефонов и смартфонов, а также повысить уровень предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с кражей мобильных устройств и их последующего использования, передает ТАСС.

Согласно законопроекту владельцы аппаратов должны будут зарегистрировать их в центральной базе данных. Размер платы за эту услугу установит российское правительство. Предположительно, регистрация смартфона обойдется физлицу в 100 рублей.

Устройства, которые не прошли соответствующую регистрацию или имеют одинаковые либо не присвоенные производителем аппарата номера, а также похищенные или утраченные телефоны будут считаться неразрешенными IMEI. Такие смартфоны операторам связи запретят подключать и обслуживать.

Использование подобной системы успешно применяется в мировой практике. IMEI работает в 32 странах мира. При этом там резко увеличилось число раскрываемых преступлений, связанных с кражей мобильников.

Законопроект уже поддержали профильные ведомства. В ближайшее время инициатива поступит на рассмотрение в Госдуму.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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