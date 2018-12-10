Российские ученые взялись за создание космической оранжереи

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) работает над созданием космической оранжереи, говорится в материалах к конференции по аэрокосмической и экологической медицине. «В 2018 году по техническому заданию РКК «Энергия» запланировано изготовление филиалом ОРКК-НИИ КП совместно с ГНЦ РФ ИМБП РАН опытного образца витаминной космической оранжереи «Витацикл-Т»», – говорится в документе.

Космическая оранжерея предназначена для экспериментальной отработки режимов конвейерного выращивания салатных растений на российском сегменте МКС. Расчетная производительность космической оранжереи «Витацикл-Т» – 45 граммов салата в сутки. Это позволит позволит обеспечить потребности одного члена экипажа в витаминах С и А и частично – в витаминах группы В и грубых пищевых волокнах.

«В настоящее время в ИМБП РАН начаты работы, направленные на создание производственного модуля космической оранжереи для конвейерного выращивания моркови с производительностью 70 граммов в сутки, а также на разработку интеллектуального светодиодного светильника для автоматического определения оптимальных режимов освещения посевов различных растений в космической оранжерее», – уточнили в институте. Как отмечает «Нитерфакс», результаты этих работ потребуют дальнейшей проверки на МКС и, возможно, на последующем варианте российской околоземной орбитальной станции.

«В будущем разработанные конструкции и технологии для космической оранжереи могут обеспечить проектную базу для создания производственной оранжерей в составе комплекса системы жизнеобеспечения для орбитальной окололунной станции и пассажирского марсианского корабля», – отмечают ученые.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.12.18

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