Google заплатит штраф в 500 тысяч рублей за показ запрещенных сайтов

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google за отказ фильтровать запрещенный контент. Поисковик заплатит 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, в Google на претензии Роскомнадзора ответили, что соблюдают российское законодательство. Однако специалисты обнаружили, что поисковик продолжает показывать пользователям сайты, которые были внесены в список запрещенных. «В отношении Google назначена минимальная сумма штрафа в размере 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации) содержится в федеральной государственной информационной системе (ФГИС), подключение к ней позволяет поисковикам фильтровать выдачу. Другие поисковые сервисы уже подключились к системе, однако Google этого до сих пор не сделал.

При этом Роскомнадзор не требует обязательного подключения к ФГИС, если Google найдет другие технические возможности, позволяющие фильтровать поисковую выдачу в соответствии с российскими законами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.18

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