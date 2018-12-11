российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 декабря 2018, 16:06 мск

Новости Технологии

Google заплатит штраф в 500 тысяч рублей за показ запрещенных сайтов

Фото: Reuters

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google за отказ фильтровать запрещенный контент. Поисковик заплатит 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, в Google на претензии Роскомнадзора ответили, что соблюдают российское законодательство. Однако специалисты обнаружили, что поисковик продолжает показывать пользователям сайты, которые были внесены в список запрещенных. «В отношении Google назначена минимальная сумма штрафа в размере 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации) содержится в федеральной государственной информационной системе (ФГИС), подключение к ней позволяет поисковикам фильтровать выдачу. Другие поисковые сервисы уже подключились к системе, однако Google этого до сих пор не сделал.

При этом Роскомнадзор не требует обязательного подключения к ФГИС, если Google найдет другие технические возможности, позволяющие фильтровать поисковую выдачу в соответствии с российскими законами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.18

Провайдер «Планета» запустил в продажу Wi-Fi-телеприставку. / Российские ученые взялись за создание космической оранжереи. / Иностранным электронным платежным сервисам усложнят жизнь в России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Роскомнадзор

Роскомнадзор предъявил Google официальные претензии

Роскомнадзору отдадут контроль над Big Data. Законопроект уже внесен в Госдуму

300 сайтов были заблокированы за подсказки, как обмануть коммунальщиков

Россиянам позволят контролировать использование их персональных данных

Роскомнадзор пригрозил Apple санкциями

Хакеры вынесли «последнее предупреждение» Роскомнадзору на сайте Россотрудничества

От блокировки Telegram пострадали 400 сторонних ресурсов

Роскомнадзор хочет стать выше судов: эксперты раскритиковали приказ ведомства о блокировках

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Роскомнадзор,

Новости партнеров