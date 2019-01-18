Разработчики заявили о взрывоопасности ракет-носителей «Ангара»

Двигатели РД-191 для российских ракет-носителей тяжелого класса «Ангара» могут спровоцировать ее разрушение при старте, заявили представители компании-производителя двигателей НПО «Энергомаш». Там также отметили, что известные на сегодняшний день меры для решения выявленной проблемы эффективны не для всех экземпляров РД-191.

Главный конструктор предприятия Петр Левочкин и другие сотрудники НПО должны выступить с соответствующим докладом на Королёвских чтениях по космонавтике, которые пройдут в Москве с 29 января по 1 февраля. Тезисы выступления спикеров уже опубликованы на сайте чтений.

Разработчики отмечают, что «в процессе создания двигателя РД-191 обнаружилась проблема в обеспечении устойчивой работы на режимах глубокого дросселирования по тяге (ниже 38% от номинального значения)». В результате, по данным разработчиков, в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, способные «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя».

Для устранения выявленной проблемы разработчики внедрили усовершенствованный «клапан окислителя газогенератора», который при низкой тяге «обеспечивает дополнительное гидросопротивление».

«Ангара» – семейство ракет-носителей различных классов. К настоящему моменту был произведен только один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» – в 2014 году. Ее следующие испытания намечены на 2019 год.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.01.19

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