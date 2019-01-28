Европа поможет России в освоении Луны

Страны Европы примут участие в российских проектах исследования Луны, рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович. Он пояснил, что речь идёт не только об участии Европейского космического агентства (ЕКА), но и о национальных космических агентствах стран Европы, которые готовы помочь в создании приборов.

«Сейчас в стадии согласования находится соглашение между Роскосмосом и ЕКА о сотрудничестве в лунных проектах. В нём будет прописано, какую конкретно роль в проектах будет играть ЕКА», – приводит слова ученого РИА «Новости». Петрукович также рассказал, что для первых трёх российских лунных аппаратов – посадочных станций «Луна-25» и «Луна-27» и орбитального аппарата «Луна-26» – европейские страны планируют изготовить и поставить в Россию около 10 научных и технологических приборов.

Ученый не сомневается, что международное сотрудничество в научном космосе не имеет альтернативы, а освоение Луны должно быть интернациональным. «Технические сложности и финансовая нагрузка лунной программы настолько велики, что ни одна страна мира, даже США или Китай, не в состоянии самостоятельно её реализовать», – подчеркнул он.

Как писал «Новый День», в ноябре Роскосмос анонсировал запуск госпрограммы по освоению Луны, в которой будут прописаны задачи автоматических станций, которые Россия направит к спутнику Земли в 2020-х, создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.19

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