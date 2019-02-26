Сбои искусственного интеллекта обошлись Сбербанку в миллиарды рублей

Сбербанк терял «миллиарды рублей» из-за ошибок искусственного интеллекта. Об этом рассказала глава кредитной организации Герман Греф.

«Искусственный интеллект принимает решение, как правило, в больших системах. И маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям», – отметил Греф.

По его словам, Сбербанк понес потери, которые оцениваются в миллиарды рублей. Для того, чтобы исправить недочеты, в организации вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

Греф сообщил, что ИИ используется в Сбербанке для решения повседневных задач, связанных с большим количеством вычислений. «Такие, достаточно операционные задачи, которые человек может исполнять механически, эти все задачи уйдут на исполнение искусственного интеллекта», – отметил глава банка.

Внедрение ИИ привело к сокращению сотрудников в Сбербанке. Осенью прошлого года Греф заявлял, что банк сократил 70% менеджеров среднего звена. Большинство из этих людей прошли переобучение и теперь занимаются другими задачами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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