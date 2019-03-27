В России разработан спутник – охотник за космическим мусором

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС) разработали космический спутник, способный охотиться на орбите за отработавшими космическими аппаратами и утилизировать за раз до 500 кг мусора, масса самого аппарата составит около 2,5 тонны, сообщили в пресс-службе организации.

Изначально спутник-охотник планируется выводить на высоту 400 км, чтобы не использовать разгонный блок в целях экономии. При этом целевая орбита космического аппарата составит 800-1500 км. По словам автора проекта, инженера-исследователя РКС Марии Барковой, «аппарат будет действовать, как хищник, который охотится на мусор, чтобы получить дополнительную энергию».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.03.19

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