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NewDayNews.ru

Среда, 27 марта 2019, 16:57 мск

Новости Технологии

В России разработан спутник – охотник за космическим мусором

Фото: Роскосмос

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС) разработали космический спутник, способный охотиться на орбите за отработавшими космическими аппаратами и утилизировать за раз до 500 кг мусора, масса самого аппарата составит около 2,5 тонны, сообщили в пресс-службе организации.

Изначально спутник-охотник планируется выводить на высоту 400 км, чтобы не использовать разгонный блок в целях экономии. При этом целевая орбита космического аппарата составит 800-1500 км. По словам автора проекта, инженера-исследователя РКС Марии Барковой, «аппарат будет действовать, как хищник, который охотится на мусор, чтобы получить дополнительную энергию».

Москва, Иван Гридин

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