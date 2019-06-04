Правительство раздумывает над чипированным вариантом электронного паспорта россиянина

В ближайшие месяцы российское правительство должно определиться, как будет выглядеть электронный паспорт россиянина. По словам вице-премьера Максима Акимова, на сегодняшний день разработано два варианта документа.

Первый вариант предполагает, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом. Альтернатива – карточка без чипа. «Потому что все, что вы можете знать о себе, вы и так носите с собой на мобильном устройстве», – сказал Акимов в интервью газете «Ведомости».

Он также отметил, что в случае перехода на использование чипированных паспортов бюджет понесет дополнительные расходы в 144 млрд рублей. Эксперты отмечают, что существуют ситуации и угрозы, при которых чип необходим. Именно их оценка и служит предметом обсуждения. В любом случае, отметил Акимов, окончательное решение должно быть принято уже летом, поскольку в противном случае «встанет вся инфраструктура: ЕСИА [Единая система идентификации и аутентификации] и портал госуслуг».

«Цель – выйти на модель, при которой общение с государством будет в облаке. Если у вас есть идентификатор, к которому привязана ваша фотография, некая защита, которая усложняет подделку, есть некий QR-код, который позволяет считать, кто вы такой, то все остальное, от полиса медстрахования до водительских прав, уже есть в облаке», – объяснил Акимов.

Кроме того, вице-премьер поддержал идею введения электронных виз, что, по его мнению, позволит увеличить приток иностранных туристов. «Мы должны охотиться за туристом, который сам свободно ездит по миру. Опыт с Fan ID показал, что мы можем это сделать», – добавил вице-премьер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.06.19

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