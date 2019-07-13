Ракета-носитель «Протон-М» с космической обсерваторией стартовала

Ракета-носитель «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Ранее сегодня государственная комиссия подтвердила готовность ракеты космического назначения «Протон-М» в составе разгонного блока «ДМ-03» и обсерватории «Спектр-РГ» к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля.

Первоначально пуск был запланирована 21 июня, но затем было принято решение о его переносе.

«Спектр-РГ» – российский проект с немецким участием, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Основная цель проекта – построить карту всего неба, на которой будут отмечены все крупнейшие скопления галактик (около ста тысяч), а также зарегистрировать около трёх миллионов сверхмассивных чёрных дыр.

Байконур, служба информации РИА «Новый День»

Байконур. Другие новости 12.07.19

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