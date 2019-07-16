Американская разведка нашла «уязвимость» в российских С-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью. Такое заявление сделали эксперты американского центра частной разведки Stratfor.

Они указали на то, что опасность для ЗРК может представлять массированная атака, если работа С-400 не подкреплена другими средствами противовоздушной обороны. Из отчета также следует, что дальность действия ЗРК может достигать 400 километров, однако географические условия, например, гористая местность, могут понизить эффективность радиолокационных возможностей «Триумфа».

В связи с этим в Stratfor сделали вывод, что в горах С-400 может сбить низколетящую крылатую ракету не на расстоянии сотен километров, а лишь на расстоянии десятков. Специалисты центра при этом отметили, что в конечном итоге эффективность применения ЗРК российского производства зависит от местности и навыков военных операторов.

Напомним, что Турция на днях стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

С-400 «Триумф» – новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.07.19

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