Россия вооружится системой подзарядки космических спутников

Российские инженеры из Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского ведут разработку технологии подзарядки спутников на орбите. Для этого рассматривается возможность создания отдельной группировки орбитальных аппаратов, которые будут заряжать все спутники на орбите, продляя тем самым срок их службы, пишут «Известия».

Предполагается, что группировка из нескольких десятков аппаратов для заправки смогут преобразовывать энергию Солнца, а также собирать отраженный от поверхности Земли свет. Проект рассчитан на малые спутники технологии Cubesat, а также малые космические аппараты международной поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT и спутников – ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.

Бюджет проекта и сроки его реализации пока не раскрываются. Разработчики отмечают, что внедрение такой системы позволит увеличить сроки службы спутников на орбите в 1,5 раза и сэкономить до 3 млрд рублей за каждый космический аппарат. Также наличие на орбите заправочных станций позволит снизить вес спутников за счет отказа от дополнительных аккумуляторов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.08.19

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