Космонавты получат личную спутниковую рацию – маяк

Носимый аварийный запас космонавтов пополнится еще одним предметом – спутниковым радиомаяком. Он позволит с высокой точностью указать координаты места посадки, передать их по спутниковому каналу спасателям и связаться с космонавтами по радиоканалу, рассказал начальник научно-производственного комплекса НИИ космического приборостроения (входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию госкорпорации «Роскосмос») Геннадий Синягин.

«Разработка аванпроекта устройства началась в конце 2016 года. В июле 2019 года завершены предварительные испытания опытного образца. В октябре 2020 года должны быть завершены межведомственные испытания», – рассказал представитель компании в интервью РИА «Новости».

По словам Синягина, при активации радиомаяк с помощью встроенного навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS/Galileo определяет координаты, которые высвечиваются на жидкокристаллическом дисплее. Затем радиомаяк автоматически отправляет сигнал SOS с полученными координатами спасателям через международную космическую систему поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. В свое время система была создана СССР, США, Канадой и Францией для оказания помощи терпящим бедствие экипажам кораблей, самолетов, вертолетов и потерявшимся туристам. Сигнал может поступить спасателям уже через пять-семь минут с момента его отправки.

В случае отсутствия навигационного сигнала в месте посадки спутники КОСПАС-САРСАТ способны независимо определить местоположение радиомаяка, но с худшей точностью. Осуществлять координирование работ на месте посадки спасатели и космонавты могут посредством двухсторонней радиосвязи, также обеспечиваемой устройством, рассказал Синягин.

Радиомаяк выполнен в ударопрочном, влагозащищенном корпусе желтого цвета. Такая раскраска – требования к аппаратуре системы КОСПАС-САРСАТ для ее заметности. Учитывая, что полеты космических кораблей проходят в том числе над водной поверхностью, по требованиям к морской спасательной аппаратуре в устройство встроен мигающий фонарик. После погружения под воду устройство остается в рабочем состоянии в течение 30 минут. Маячок способен работать при температуре до -40 градусов Цельсия в течение более 50 часов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.08.19

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