Космонавты не смогут проводить «гагаринский ритуал» перед стартом

Новый спасательный скафандр «Сокол-М», созданный для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация, был впервые представлен широкой общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Новый скафандр лишен ширинки. Это означает, что заложенная первым в мире космонавтом Юрием Гагариным традиция мочиться на заднее колесо автобуса прервется. «Я не знаю, как это будет происходить – у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание», – сказал журналистам в четверг гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков, отвечая на вопрос РИА «Новости».

В случае, если заказчик выскажет такое пожелание, предприятие готово добавить ширинку у скафандра, уточнил Поздняков. «Есть техническое задание. Там нигде не написано, что нужно пописать на колесо. Более того, когда космонавты надевают скафандры на Байконуре, наши люди их помогают надевать, проверяют на герметичность, если что-то подтекает (выходит воздух – ред.), начинают искать где. Проверяют, как застегнуто. Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина», – сказал он.

У космонавтов есть традиция перед стартом в космос выходить из автобуса, чтобы помочиться на его колесо. Традицию заложил Юрий Гагарин. Для этого у космонавтов на текущем поколении скафандров «Сокол-КВ-2» имеется специальная шнуровка. Традиция соблюдается и поныне.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.08.19

Минтранс решил потратиться на защиту аэропортов от птиц. / Фантомный сайт и мобильное приложение за 65 млн рублей: Счетная палата «поймала» Росстат за руку. / Глава Турции рассказал об условиях для покупки российских Су-35 и Су-57. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»