В России стартовало производство самых мощных в мире ракетных двигателей

НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) приступило к производству самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. В российском космическом ведомстве его называют «Царь-двигателем». Данные двигатели будут использоваться на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей».

«Энергомаш» планирует потратить на закупку материалов для РД-171МВ около 19,5 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на техническое задание к закупке предприятия.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал в своем твиттере, что первый двигатель РД-171МВ был собран в феврале. Он отмечал, что по мощности ему нет равных в мире.

Разработка новой отечественной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») стартовала в 2016 году взамен производимой на Украине ракеты «Зенит». Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту грузы весом до 17 тонн, а на геостационарную орбиту – до 2,5 тонн. Первый полет новой ракеты намечен на 2022 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.19

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