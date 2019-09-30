Россия закрыла часть проекта по покрытию Земли широкополосным интернетом

Из нацпрограммы «Цифровая экономика» решили исключить проект по созданию Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) для предоставления услуг интернета и мобильной связи, известный под названием «Эфир». На закрытии проекта настоял Роскосмос.

«Эфир» задумывался как составная часть системы «Сфера» – многофункциональной сети, которая должна была насчитывать 640 спутников. Предполагалось, что проект станет конкурентом британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом.

Создание «Эфира» требовало 299 млрд рублей, которые планировалось привлечь на принципах государственно-частного партнерства. Однако денег на реализацию проекта не нашлось, передает РИА «Новости». «Ввиду отсутствия источников финансирования (…) ГК «Роскосмос» предлагает исключить проект «ГМИСС» из национальной программы «Цифровая экономика РФ», – говорится в письме Роскосмоса.

Решение о закрытии проекта было принято на заседании рабочей группы по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика», которое прошло 20 сентября. По словам источника в АНО, бизнес возражений не имел.

Тем временем, Роскосмос реализует более обширный чем «Эфир» проект в лице программы «Сфера», который потребует значительно меньших объемов капитальных затрат. Планируется, что система будет запущена к 2030 году. В настоящее время концепция программы находится на финальной стадии согласования с министерствами и ведомствами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.19

Губернатор Моор запустил водозабор в Тобольске на деньги области и энергоолигарха. / Высокинский пообещал екатеринбуржцам сеть 6G на фонарных столбах. / «Мы потеряли контроль в экономике, а теперь теряем общество»: в Госдуме заявили о тотальном влиянии США на РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»