Российский разработчик решил потягаться с Илоном Маском в космосе

Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС), организованная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), планирует разработать дешевый грузовик для снабжения Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех» – заверили в МТКС. Корабль получил название «Арго». Он будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата с грузоподъемностью до 2 тонн при полете на МКС и до 1 тонны при возвращении на Землю. Двигательный отсек будет одноразовым.

Предполагается, что ресурс корабля составит 20 циклов взлет-посадка. Разработчики намерены создать корпус корабля с применением композитных материалов. Стоимость цикла использования корабля, включающего изготовление в расчёте на количество использований, работы по подготовке к запуску, эксплуатацию в полете, посадку и подготовка к новому предполетному циклу – составит около 11,5 млн долларов.

На сегодняшний день изготовление космического корабля «Прогресс МС», способного доставить на МКС 2,6 тонны грузов, в 29,5 млн долларов США. Возвращать грузы «Прогресс» не может. Главным конструктором нового корабля назначен Николай Брюханов – ранее генконструктор разрабатываемого «Роскосмосом» корабля «Федерация», переименованного недавно в «Орла».

Летные испытания корабля намечены на 2023 год.

Сейчас уже разработано новое поколение транспортных кораблей – Dragon от SpaceX Илона Маска, Cygnus от Northrop Grumman и Dream Chaser от Sierra Nevada, Konotori от Японского космического агентства. Dragon и Dream Chaser имеют возможность возвращения грузов с орбиты.

В то же время Роскосмос разрабатывает пилотируемый корабль «Орел», который помимо четырех человек может возвращать до 100 килограммов груза. Его первый испытательный полет также как и у «Арго» запланирован на 2023 год.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.09.19

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