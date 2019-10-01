Россия сокращает число пилотируемых запусков на МКС из-за США

В 2020 году к Международной космической станции будут направлены всего два пилотируемых корабля «Союз». Космонавты смогут полететь на орбиту на американских кораблях.

С 2009 года Россия ежегодно отправляла к МКС по четыре корабля с экипажами, в следующем году к станции полетят только два корабля, передает РИА «Новости».

Как сообщили в страховом брокере «Роскосмоса» «РК-Страхование», пуски планируются на второй и четвертый кварталы 2020 года. Кроме того, в космос отправят три «грузовика» «Прогресс МС».

Свои шаттлы планируют запустить США, которые не летали к МКС с 2011 года. Астронавты пользовались российскими кораблями, чтобы добраться до орбиты.

Предполагается, что космонавты также смогут пользоваться американскими шаттлами. Сейчас «Роскосмос» и НАСА ведут переговоры о перекрестных полетах на кораблях друг друга.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.19

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