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Четверг, 10 октября 2019, 15:50 мск

Новости Технологии

Счетная палата: в бюджете нет денег на обеспечение всех школ доступом в интернет

Глава департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты (СП) РФ Светлана Меркушина заявила, что бюджет не предусматривает финансирование для обеспечения всех школ страны доступом в интернет. По предварительным подсчетам, на это потребуется не менее 77 млрд рублей.

В проекте федерального бюджета на ближайшие три года нет средств на подключение школ к Сети. Также не предполагает создание в образовательных учреждениях инфраструктуры для повсеместного внедрения сервисов Российской электронной школы нацпроект «Образование».

По подсчетам Министерства просвещения, на эти цели потребуется не менее 77 млрд рублей. Проект курирует Минкомсвязи, пишет ТАСС.

«Отсутствие такого финансирования будет препятствовать повсеместному внедрению цифровой образовательной среды, а значит создавать риски в доступности качественного образования для всех учащихся без исключения», – отметила Меркушина.

Напомним, согласно нацпроекту «Образование», к 2019 году доля школ, обеспеченных интернетом должна составить 65%, к 2021 – 75%, а к концу 2024-го – 100%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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