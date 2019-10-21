Жаров анонсировал крупные штрафы вместо блокировок

Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне. По его словам, штрафы будут крупными, но точную сумму не назвал. Он выразил уверенность, что данные меры станут «очень серьезным и эффективным шагом вперед».

«В настоящее время в РФ проходит обсуждение законопроекта, который предписывает достаточно серьезные штрафы для компаний, которые не соблюдают законодательство в области регулирования интернета. Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают экономическим рублем», – цитирует ТАСС главу Роскомнадзора.

Напомним, 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За публикацию фейков гражданам грозит штраф до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс., для юрлиц – до 500 тыс. рублей. Закон о фейковых новостях также предполагает внесудебную блокировку. Первым оштрафованным СМИ стал издательский дом «Момент истины».

Москва, Иван Гридин

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