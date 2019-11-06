Роскосмос готов испытывать лунных роботов на Эльбрусе

В качестве площадки для испытания роботов, которые в будущем будут строить лунную базу эксперты предложили рассмотреть гору Эльбрус. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения производственного объединения «Полет» в Омске (филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»).

«Мы там (в лунной программе – прим. ред.) будем рассматривать мобильные системы, которые должны работать на поверхности Луны, обеспечивая сборку и эксплуатацию научной базы. Это будут робототехнические системы, скорее всего, нечто среднее между луноходом и антропоморфным роботом. Мы рассматриваем в качестве возможности таких испытаний Эльбрус», – приводит слова Рогозина ТАСС.

По его словам, соответствующее предложение поступило от разработчиков. Он также подчеркнул, что робот должен будет преодолеть весь маршрут полностью автономно. Дмитрий Рогозин заверил, что в скором времени лунная программа будет направлена на рассмотрение в правительство страны.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 06.11.19

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