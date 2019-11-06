Российские ученые создали опытный образец наземной антенны (рефлектора) для спутниковой связи, полностью изготовив его из углепластика, рассказал гендиректор предприятия «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева» Николай Тестоедов.

В России создали полностью углепластиковую спутниковую антенну

«Разработаны технология и образцы крупногабаритных антенн из композиционных материалов. Это уголь. Это намного легче, почти в два раза легче, чем такая же конструкция из алюминия», – рассказал Тестоедов в видео, размещенном на канале ИСС в YouTube.

Диаметр рефлектора составляет 11 метров. Немаловажным является и то, что из углепластика изготовлена не только отражающая поверхность, но и поддерживающие конструкции. «Мы получили информацию о необходимости поставки рефлекторов такого диаметра и больше, и меньше для различных потребителей. Это и компания «Микран» в интересах северных территорий, и компания «ГП – Космическая связь» в интересах центральных станций для загрузки космических аппаратов, которые мы же и производим», – пояснил гендиректор предприятия.

По словам ведущего инженера-конструктора ресурсного центра «Космические аппараты и системы», специалисты Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнёва Максима Титова, углепластик, использованный при сборке, позволяет получить термостабильную конструкцию и обеспечивает высокую точность. «Есть мировой тренд перехода на более высокие частоты, соответственно, более высокие частоты требуют более высокой точности отражающей поверхности рефлектора. Добиться такой точности из классических металлических материалов достаточно сложно, и мы применяем углепластик», – рассказал он.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 06.11.19

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