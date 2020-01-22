Американцы создали солнечную батарею с эффективностью +50%

Ученые разработали для солнечных батарей новый тип ячейки, повышающий их эффективность на 50%. Столь выдающийся результат удалось достигнуть благодаря преобразованию в электроэнергию всего видимого спектра, что ранее было недоступно. Кроме того, помимо электричества такая батарея способна производить водород. Разработка принадлежит ученым из Университета штата Огайо. Отчет о проделанной работе опубликован в журнале Nature Chemistry.

Инженеры по всему миру, но в большей степени в Южной Корее и Японии называют водород топливом будущего, так как при его сгорании почти не образуется углекислый газ. На сегодняшний день основной способ получения водорода – расщепление молекулы воды электрическим током.

Новый же способ открывает возможности использования для этих целей света вместо электроэнергии. Фотокатализаторы предыдущих поколений использовали энергию ультрафиолетовых волн. Новая ячейка способна захватывать энергию не только ультрафиолета, но и всего видимого спектра и даже ближнего инфракрасного диапазона.

Впрочем, говорить о запуске массового производства таких солнечных батарей пока рано, так как в них применяется редкий и весьма дорогой элемент – родий. Сейчас ученые заняты решением проблемы замены этого металла на схожий по свойствам.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.01.20

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